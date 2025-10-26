Juventus ti ricordi Felix Correia? Al Lille sta facendo benissimo | si è conquistato subito il posto da titolare Ecco quanto hanno incassato i bianconeri dalla sua cessione
Juventus, ti ricordi Felix Correia? Ecco come sta andando l’esperienza dell’attaccante col Lille. I dettagli. Non tutti i talenti passati dalla Juventus Next Gen riescono a sfondare in prima squadra. Molti, come Matìas Soulé, trovano la loro consacrazione altrove, e l’ultimo, in ordine di tempo, a esplodere lontano da Torino è Felix Correia. Il portoghese, classe 2001, dopo un lungo girovagare, sembra aver finalmente trovato la sua dimensione in Francia, al Lille. E la Juventus osserva con un misto di rimpianto e interesse: il suo successo, infatti, porta soldi nelle casse del club. L’esterno portoghese è stato il protagonista assoluto dell’ultima giornata di Ligue 1, in cui il Lille ha travolto il Metz per 6-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
