Il ruolo che vacilla La Juventus sta vivendo un momento di transizione, e anche il ruolo del capitano è cambiato. Manuel Locatelli, designato erede di Danilo, non è più una certezza in campo. In questa stagione, ha passato una partita in panchina e ne ha disputata una sola completa, risultando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Locatelli non è più intoccabile