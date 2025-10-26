Juventus | Locatelli non è più intoccabile
Il ruolo che vacilla La Juventus sta vivendo un momento di transizione, e anche il ruolo del capitano è cambiato. Manuel Locatelli, designato erede di Danilo, non è più una certezza in campo. In questa stagione, ha passato una partita in panchina e ne ha disputata una sola completa, risultando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Real Madrid-Juventus, il segnale di Locatelli nel pre partita - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Locatelli non cerca alibi dopo il Ko con il Como: “Sbagliamo, ci è mancata aggressività” https://lastampa.it/torino/2025/10/20/news/locatelli_como_juventus-15360137/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Juventus, proposta irrinunciabile per Locatelli: può partire a gennaio - Nonostante qualche spunto lanciato da Teun Koopmeiners e l’ottimo ingresso in campo di McKennie, il centrocampo della Juventus ha evidenziato nuovi limiti strutturali anche contro l’Atalanta. Riporta calciomercato.it
Juventus, Locatelli: “Siamo tanto legati a Tudor. Il nostro è un gruppo puro” - Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha presentato la partita della groupe phase di Champions League in conferenza stampa. Come scrive gianlucadimarzio.com
Locatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio - Il capitano della Juventus, punto fermo nelle prime tre uscite stagionali, ora non è più così inamovibile e il minutaggio delle ultime ... Segnala sportmediaset.mediaset.it