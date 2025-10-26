Juventus-Lazio formazioni ufficiali

Scelte decisive per l’Olimpico Lazio e Juventus si affrontano il 26 ottobre 2025 alle 20:45 allo Stadio Olimpico per la 9ª giornata di Serie A, in una gara che promette scintille. Maurizio Sarri, ex tecnico bianconero, opta per un 4-3-3, affidandosi a Dia come punta centrale, supportato da Isaksen e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Lazio, formazioni ufficiali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lazio-Juventus, la lista dei convocati di Igor Tudor Continua qui https://ift.tt/lJnx2SH #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook

Serie A Women | La Juventus batte a domicilio la Lazio grazie al gol di Girelli ? Il racconto del match - X Vai su X

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: confermato il cambio modulo per Tudor - Alle ore 20:45 si gioca all’Olimpico la sfida tra la Lazio e la Juventus, ultima partita in programma per l’8^ giornata di Serie A e speciale. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lazio – Juventus: ecco le formazioni ufficiali - Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Tudor per l’ottava giornata di Serie A 2025/26. Come scrive generationsport.it

Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali. Yildiz, David, Vlahovic, le scelte di Sarri e Tudor - Le scelte di Sarri e Tudor: chi resta fuori tra Yildiz, David e Vlahovic. Lo riporta sport.virgilio.it