Juventus è crisi nera | 8 gare senza vittorie è la striscia peggiore dal 2009 E i bianconeri non segnano da 397 minuti | i dati che battono record negativi storici

26 ott 2025

Juventus, è crisi nera per i bianconeri: tutti i dati del brutto periodo della squadra di Tudor. La statistica. Un disastro. Non ci sono altri termini per definire il momento della Juventus, sprofondata in una crisi nera, la peggiore degli ultimi 16 anni. La sconfitta di questa sera all’Olimpico contro la Lazio (1-0, gol di Basic all’8?) non è solo un’altra battuta d’arresto, ma la certificazione di un crollo verticale che ora assume contorni storici. Come riportato dai dati statistici, quella di stasera è l’ ottava gara consecutiva senza vittorie per la squadra di Igor Tudor (considerando tutte le competizioni). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

