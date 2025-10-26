Juventus De Ceglie A questa Juve manca continuità

Paolo De Ceglie si è raccontato in un intervista esclusiva sul sito di Gianluca di Marzio Ci sono le leggende e i campioni più estroversi. I fuoriclasse e i capitani. Poi ci sono quei giocatori affidabili e concreti. Quasi invisibili. Ma imprescindibili. Nella sua lunga carriera alla Juventus Paolo De Ceglie è stato uno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, De Ceglie “A questa Juve manca continuità”

Altri contenuti sullo stesso argomento

$DeCeglie a tutto tondo sulla $Juve ? Le parole dell'ex calciatore - X Vai su X

Uno scenario clamoroso! La Juventus potrebbe esonerare Tudor: c'è già una pazza idea per il sostituto - facebook.com Vai su Facebook

De Ceglie: "Alla Juve manca continuità dirigenziale. Le nuove figure devono trovare alchimia" - Paolo De Ceglie si è raccontato si microfoni di 'Gianlucadimarzio. Scrive tuttomercatoweb.com

De Ceglie a tutto tondo: «Per me la Juve è sempre stata casa. Agnelli portò una visione futuristica, era tante figure in una. Ecco coma manca adesso ai bianconeri. Su Conte ... - De Ceglie si racconta e racconta la Juve attuale: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero L’ex calciatore della Juve Paolo De Ceglie ha rilasciato un’intervista a gianlucadimarzio. Come scrive juventusnews24.com

De Ceglie, una vita in bianconero: “La Juve è casa. Ora voglio aiutare le nuove generazioni” - Una vita alla Juventus e un futuro da (ri)costruire: la nostra intervista all'ex calciatore bianconero: le parole di Paolo De Ceglie ... Segnala gianlucadimarzio.com