Juventus | Damiani su J David

David, pazienza e ruolo Jonathan David, l’attaccante della Juventus arrivato dal Lille, è al centro delle attese bianconere, ma Oscar Damiani, leggendario agente di Papin, Weah, Zidane e Shevchenko, invita alla calma. In un’intervista a Tuttosport, Damiani ha dichiarato: “David va aspettato, è un attaccante forte. Mi piace, e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Damiani su J. David

