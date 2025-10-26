La crisi del Liverpool e il caso Chiesa In base a quanto riportato da Goal.com, Federico Chiesa è diventato un vero e proprio caso in Inghilterra. I tifosi del Liverpool sono infuriati online dopo che Federico Chiesa è stato nominato Giocatore del Mese del club per settembre. Quest nonostante l’italiano L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Chiesa è l’MVP del mese ma Slot lo boccia comunque