di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juve Cesena Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Cesena Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Cesena Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 2025/26