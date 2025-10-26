Juventus Cesena Under 17 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca live del match valido per l’ottava giornata di campionato 2025 26
di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juve Cesena Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Cesena Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il curioso retroscena raccontato dall’ex giocatore della Juventus, oggi al Cesena, Gianluca Frabotta su Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri - facebook.com Vai su Facebook
Cosa ha fatto #Frabotta Doppietta da sogno dell’ex Juve col #Cesena - X Vai su X
Italia Under 17, i convocati per il Mondiale: presenti tre giocatori della Juventus - All'interno dell'elenco dei 21 giocatori convocati dall'Italia per il Mondiale Under 17 ci sono tre giocatori della Juventus: il primo è uno dei più attesi, ovvero l'esterno offensivo, classe 2009, ... Da ilbianconero.com
Bologna Juventus Under 17 2-2, pareggio amaro a Bologna: bianconeri raggiunti al 95' dai padroni di casa. Ecco come è andata - 2, pareggio amaro a Bologna: tutti i dettagli sul match dei giovani bianconeri Un pareggio amaro. Scrive juventusnews24.com
Elimoghale e Borasio Benit, bis Juve nell'Italia per il Mondiale Under 17: le convocazioni di Favo - La competizione si svolgerà in Qatar, con l'Italia che esordirà lunedì 3 novembre ul campo 7 dell’Aspire Zone di Doha contro i padroni di ... Scrive tuttosport.com