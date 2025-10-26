Juventus Cesena Under 17 LIVE | le formazioni ufficiali Rostagno dal primo minuto Paonessa e Urbano a guidare l’attacco
di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 15:00 Migliore in campo Juve:. Juve Cesena Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: Rostagno; Rigo, Osakue, Rocchetti, Del Fabro; Brancato, Banchio, Marchisio; Corigliano; Paonessa, Urbano All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
