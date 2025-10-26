Juventus Cesena Under 17 2-0 LIVE | Yeboah vicino al gol personale!

di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: 2-0. 90? Yeboah sfiora il gol- Schema piazzato dei bianconeri, Corigliano scarica per Yeboah che calcia di punta ma viene ribattuto 89? Fasi finali del match- Baba Hay si prende un ottimo fallo dalla destra. Il solito Corigliano alla battuta 86? Fallo su Carfora, ancora una punizione guadagnata dal terzino 83? Occasione clamorosa per la Juve- Salvataggio assurdo su Corigliano a porta spalancata: sfuma il tris per i padroni di casa 80? Altri 2 cambi per Grauso: Giambavicchio e Yeboah entrano in campo in questo finale 77? Crampi per Minzoni, si rialza prontamente ma a fatica il giocatore del Cesena 76? Rostagno in presa volante, uscita con tempi perfetti del portiere bianconero 74? Per poco non aggancia Pamé- Cross teso di Corigliano, Pamè in acrobazia tenta lo stop volante ma manca di un soffio 70? Terzetto di cambi per Grauso: Pamé, Carfora e Demichelis subentrano 68? Rigo vicino al tris- Azione di sfondamento del terzino, tiro in porta centrale che Cangini respinge con facilità 67? Chance per Bombardini – Pallone sanguinoso perso da Baba Hay, Bombardini calcia di prima ma Rostagno controlla con sguardo 64? Occasione per Urbano – Cangini non agguanta bene e la palla termina ad Urbano che calcia in caduta ma troppo debolmente 60? Doppio cambio anche per la Juve: Baba Hay e Basile all’ingresso in campo 57? Ora ha alzato i ritmi la squadra di casa, altri cambi per il Cesena 54? GOL DI CORIGLIANO- Traiettoria beffarda del fantasista bianconero che imbuca e raddoppia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

