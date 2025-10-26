Juventus Cesena Under 17 2-0 LIVE | Corigliano sigla il bis bianconero!
di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: 2-0. 60? Doppio cambio anche per la Juve: Baba Hay e Basile all’ingresso in campo 57? Ora ha alzato i ritmi la squadra di casa, altri cambi per il Cesena 54? GOL DI CORIGLIANO- Traiettoria beffarda del fantasista bianconero che imbuca e raddoppia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
