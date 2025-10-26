Juventus Cesena Under 17 1-0 LIVE | Urbano sblocca un match difficile grande assist di Corigliano!
di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: 1-0. INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 44? Manovra di nuovo in mano alla Juve, l’obiettivo è far uscire i difensori del Cesena e colpire in contropiede 40? VANTAGGIO DI URBANO- Gran servizio di Corigliano, Urbano controlla e incrocia alla perfezione, Juve avanti 39? Balzoni chiude ancora su Corigliano- Pochi spazi per il 10 di casa in questo primo tempo 37? Paonessa steso in area- Per l’arbitro è tutto regolare, qualche dubbio resta sul contatto con Laghi 35? Azione confusa dei bianconeri- Coinvolti Del Fabro, Marchisio e Paonessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
