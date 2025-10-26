Juventus Cesena Under 17 1-0 LIVE | Obbi si mangia il gol del pari!

di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: 1-0. 50? Resta a terra Rocchetti, costretto ad uscire dal campo, vedremo se riuscirà a proseguire la sua gara 48? OCCASIONE CLAMOROSA PER OBBI- L’11 ospite si trova liberissimo in area ma calcia a lato da ottima posizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

