Juventus Cesena Under 17 0-0 LIVE | poche chances gara bloccata!
di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: 0-0. 16? Altro errore di Marra – Il Cesena esce con troppa facilità dal primo pressing, per fortuna dei padroni di casa, Marra sbaglia nuovamente un’apertura che avrebbe cerato pericoli 13? Gran chiusura di Gadaleta- Il 7 del Cesena stoppa un’ottima azione dei bianconeri, ben manovrata da Marchisio a Del Fabro 11? Prime uscite per la squadra emiliana, Juve un po’ impallata in questo avvio 8? Urbano anticipato- Ancora un lungo lancio per l’attaccante, anticipato da Cangini, estremo difensore ospite 6? Squillo di Marchisio – Prova ad inventare un filtrante il centrocampista con la 8, un compagno viene però ravvisato in posizione irregolare 4? Pressing offensivo di Paonessa- Vigoroso nell’attaccare l’avversario, commette fallo nell’occasione 2? Manovra dal basso la squadra di Grauso, ritmi ancora bassi 1? Primo possesso per i bianconeri, padroni di casa Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
