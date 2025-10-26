di Fabio Zaccaria Juventus Cesena Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pareggio di Bologna la Juventus Under 17 ospita il Cesena all’Ale & Ricky di Vinovo, match valido per l’ottava giornata del campionato: segue LIVE il match. Juventus Cesena Under 17: 0-0. 35? Azione confusa dei bianconeri- Coinvolti Del Fabro, Marchisio e Paonessa. La difesa ospite respinge con prontezza 32? Corigliano impregna Cangini- Punizione insidiosa del fantasista, Cangini non si fa soprendere 31? Brutto intervento di Stucci- Il direttore di gara giustamente lo ammonisce 30? Fallo su Corigliano- Punizione per i bianconeri, dopo la battuta viene commessa un’infrazione da Rocchetti in area 26? Recupero pazzesco di Banchio- Intercetto favoloso del mediano con la 7, servizio per Urbano che calcia di prima per il gol olimpico ma sbaglia completamente la misura 25? Rostagno c’è!- Il portiere bianconero risponde presente sul tentativo doppio di Obbi, grande intervento 24? Incomprensione fra Brancato e Del Fabro, sfuma un’altra occasione di contropiede 20? Gran giocata di Corigliano – Servito da Marchisio, il 10 bianconero, rientra sul mancino e viene steso da Balzoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Cesena Under 17 0-0 LIVE: Corigliano si fa sentire da calcio da fermo!