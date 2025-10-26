Juve Stabia c’è la reazione | pareggio d’orgoglio a Padova
Tempo di lettura: 2 minuti La settimana più difficile della Juve Stabia finisce con una prestazione maschia all’Euganeo: nella trasferta di Padova, la squadra di Abate guadagna un prezioso punto. Ma, soprattutto, si evince la grande prestazione d’orgoglio delle vespe: durante la partita, sia nel gioco che nel carattere, i gialloblù non hanno abbassato la guardia, né abbassato la testa. Prima con Carissoni, e poi con De Pieri – nel momentaneo vantaggio – la Juve Stabia torna a casa con un punto. Nel posticipo pomeridiano del nono turno di serie B, Padova-Juve Stabia finisce 2-2: le reti sono di Carissoni, De Pieri, e la doppietta di Bortolussi per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
