Juve Modesto conferma Tudor | È il nostro allenatore e abbiamo fiducia in lui

Il dt bianconero parla a pochi minuti dalla gara contro la Lazio e rassicura sul futuro dell'allenatore croato. Poi su David e Openda: "Hanno sempre fatto gol, crediamo in loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

