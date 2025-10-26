Juve Modesto conferma Tudor | È il nostro allenatore e abbiamo fiducia in lui

Il dt bianconero parla a pochi minuti dalla gara contro la Lazio e rassicura sul futuro dell'allenatore croato. Poi su David e Openda: "Hanno sempre fatto gol, crediamo in loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Modesto conferma Tudor: "È il nostro allenatore e abbiamo fiducia in lui"

News recenti che potrebbero piacerti

Alla vigilia del big match tra Real Madrid e #Juventus, Igor #Tudor ha tenuto una conferenza stampa destinata a far discutere. Nella sala del Santiago Bernabéu, davanti ai giornalisti e alla dirigenza bianconera al completo – da #Comolli a Modesto fino a # - facebook.com Vai su Facebook

| Yesterday, there was a meeting between Juve’s Francois Modesto and. Raffaele Palladino. #Juventus [@cmdotcom] - X Vai su X

Juve, Modesto conferma Tudor: "È il nostro allenatore e abbiamo fiducia in lui" - Il dt bianconero parla a pochi minuti dalla gara contro la Lazio e rassicura sul futuro dell'allenatore croato. gazzetta.it scrive

Modesto su Tudor: "Lazio-Juve decisiva per lui? Rispondo così. David, Vlahovic e Koopmeiners…" - Il dirigente bianconero parla del futuro del tecnico e fa un'analisi sul momento di alcuni giocatori ... Come scrive tuttosport.com

Lazio-Juve | Modesto conferma Tudor: "Abbiamo fiducia in lui!" | OneFootball - Reduce da 7 partite senza vittoria e da 2 sconfitte consecutive, la Juventus va all'Olimpico per sfidare la Lazio con l'obiettivo di sbloccarsi e lasciarsi alle spalle un momento difficilissimo. Secondo onefootball.com