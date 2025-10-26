del match, valido per la 9ª giornata di campionato 202526. Dimenticare in fretta la sconfitta in Youth League e ritrovare i tre punti in campionato. La Juve Primavera scende in campo contro la Lazio a Vinovo, con l’obiettivo di tornare a vincere per non perdere terreno dalla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Lazio Primavera 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca