Juve Lazio Primavera LIVE | le formazioni ufficiali ecco le scelte di Padoin
Juve Lazio Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata di campionato 202526. Dimenticare in fretta la sconfitta in Youth League e ritrovare i tre punti in campionato. La Juve Primavera scende in campo contro la Lazio a Vinovo, con l’obiettivo di tornare a vincere per non perdere terreno dalla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Lazio Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Radu; Bamballi, Bassino, Verde, Grelaud; Mazur, Keutgen; Elimoghale, Tiozzo, Merola; Lopez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
