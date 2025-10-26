Juve Lazio Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata di campionato 202526. Dimenticare in fretta la sconfitta in Youth League e ritrovare i tre punti in campionato. La Juve Primavera scende in campo contro la Lazio a Vinovo, con l’obiettivo di tornare a vincere per non perdere terreno dalla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio Primavera 1-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Lazio Primavera. 6? Punizione Merola – Elimoghale si guadagna una buona punizione dal limite. Si incarica della battuta Merola, che parte col destro ma centra in pieno la barriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Lazio Primavera 1-0 LIVE: Finocchiaro fa un gol da 10 e manda avanti i bianconeri