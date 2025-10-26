Juve Lazio Primavera 0-0 LIVE | che occasione per i bianconeri Bassino vicinissimo al vantaggio!
Juve Lazio Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata di campionato 202526. Dimenticare in fretta la sconfitta in Youth League e ritrovare i tre punti in campionato. La Juve Primavera scende in campo contro la Lazio a Vinovo, con l’obiettivo di tornare a vincere per non perdere terreno dalla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Lazio Primavera. 6? Punizione Merola – Elimoghale si guadagna una buona punizione dal limite. Si incarica della battuta Merola, che parte col destro ma centra in pieno la barriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
$JuveLazio $Primavera streaming e diretta tv Dove vederla - X Vai su X
? Primavera, Juve-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook
Juventus U20-Lazio 0-0: proteste dei bianconeri per un presunto mani in area - 7' – Proteste Juventus: cross di Merola dalla destra, palla che carambola sul braccio largo di Ferrari. Da tuttojuve.com
Juventus U20-Lazio 0-0, cominciato il match a Vinovo - Le formazioni ufficiali del match: Juventus: Radu, Bamballi, Keutgen, Lopez, Verde, Merola, Bassino (C), ... Lo riporta tuttojuve.com
Primavera Live | Juventus-Lazio: tutto pronto si inizia - Lazio valevole per la nona giornata di Campionato Primavera 1 ... Come scrive laziopress.it