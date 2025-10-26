Juve horror bocciatura totale | Nemmeno in Serie C

A Roma, proseguono le difficoltà della squadra di Tudor: commenti inferociti su un giocatore in particolare Per la Juventus, quella con la Lazio doveva essere la gara in cui tentare il rilancio, ma anche questa volta, per i bianconeri, si è messa male presto. Il gol di Basic subito dopo pochi minuti ha messo la gara in salita, c’è stata qualche difficoltà nella reazione. Prestazione non esaltante della squadra di Tudor e sul banco degli imputati finisce Jonathan David. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il canadese non riesce a concretizzare una buona occasione, ma soprattutto è lui a propiziare involontariamente la rete di Basic con un clamoroso errore in disimpegno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

