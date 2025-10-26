Juve c' era una volta la fascia | ora pure il capitano non è più una certezza

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli, proprietario designato della fascia, è solo il nono giocatore della rosa per minuti giocati. E Tudor denuncia una mancanza di leadership in squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

