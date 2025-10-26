Juve c' era una volta la fascia | ora pure il capitano non è più una certezza

Locatelli, proprietario designato della fascia, è solo il nono giocatore della rosa per minuti giocati. E Tudor denuncia una mancanza di leadership in squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, c'era una volta la fascia: ora pure il capitano non è più una certezza

Quella volta che al Flaminio pareggiammo con la Juve di Zoff il 1 ottobre del 1989…… #noiceravamo #aspettando #LazioJuve - facebook.com Vai su Facebook

L'ultima volta che gli ultrà Juve si sono visti è stato quando stavamo x perdere il nono scudetto di fila (!) e dei tizi se la presero con Dybala (!) Poi alla presentazione di Koop per marcare il territorio e farsi vedere o con striscioni ridicoli e inutili. Tutto mediocre. ? - X Vai su X

Bucchioni: "La Juventus è ancora una volta in un momento di passaggio" - Il mercato estivo bianconero non è piaciuto perché incompleto. Da tuttojuve.com

Juventus, Tudor e Comolli, il grande freddo: cosa è successo, il croato rischia - Tudor e Comolli ai ferri corti: tra allenatore e dirigente c'è stato un confronto con tema legato non soltanto al campo. Scrive sport.virgilio.it

Da quando è alla Juventus, Tudor ha schierato una sola volta la difesa a 4: ecco quando è successo - Come rivelato da Sky Sport, da quando è alla Juventus, Igor Tudor ha schierato una sola volta la difesa a 4. Si legge su tuttojuve.com