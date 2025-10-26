Juric nel post partita di Cremonese Atalanta | Manca cattiveria sotto porta ma fiducia nel gruppo Carnesecchi? Oggi è stato bravo ma ha sbagliato a dire questo

Juric nel post partita di Cremonese Atalanta ha analizzato il match dell’ottava giornata, commentando anche le dichiarazioni al pepe di Carnesecchi Dopo il pareggio per 1-1 contro la Cremonese, l’Atalanta di Ivan Juric ha collezionato il quarto pareggio consecutivo in Serie A. Nonostante una ripresa giocata a ritmi alti e numerose occasioni da rete, i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juric nel post partita di Cremonese Atalanta: «Manca cattiveria sotto porta, ma fiducia nel gruppo. Carnesecchi? Oggi è stato bravo, ma ha sbagliato a dire questo»

Vardy illude la Cremonese, Brescianini salva l'Atalanta di Juric: pari tra Dea e grigiorossi allo Zini - La Cremonese sogna con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, ma l'Atalanta trova il pari con Brescianini: finisce 1-

Ivan Juric ascolta lo sfogo di Carnesecchi e lo zittisce: "Ha sbagliato tutto, parli di meno"

Juric replica a Carnesecchi: "Pensi a parare di più e a parlare di meno". La frase del portiere che ha acceso l'allenatore