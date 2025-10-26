Juan Jesus celebra la vittoria contro l’Inter | Lo spirito giusto non ci fermiamo qui

Inter News 24 Juan Jesus dice la sua sulla sfida Napoli Inter, il commento sui social pieno d’entusiasmo del difensore del Napoli. Juan Jesus, difensore del Napoli, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta contro l’Inter con un post sui social. Dopo il 3-1 che ha visto gli azzurri trionfare al Maradona, l’ex giocatore nerazzurro ha voluto sottolineare l’importanza della reazione della squadra, che ha saputo risollevarsi dopo un periodo difficile, tra le difficoltà in Champions League e la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven. « Vittoria sudata e meritata con una reazione da squadra! Questo è lo spirito giusto, non ci fermiamo qui perché abbiamo ancora tanto da fare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Juan Jesus celebra la vittoria contro l’Inter: «Lo spirito giusto, non ci fermiamo qui»

