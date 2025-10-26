Juan Jesus celebra la vittoria contro l’Inter | Lo spirito giusto non ci fermiamo qui
Inter News 24 Juan Jesus dice la sua sulla sfida Napoli Inter, il commento sui social pieno d’entusiasmo del difensore del Napoli. Juan Jesus, difensore del Napoli, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta contro l’Inter con un post sui social. Dopo il 3-1 che ha visto gli azzurri trionfare al Maradona, l’ex giocatore nerazzurro ha voluto sottolineare l’importanza della reazione della squadra, che ha saputo risollevarsi dopo un periodo difficile, tra le difficoltà in Champions League e la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven. « Vittoria sudata e meritata con una reazione da squadra! Questo è lo spirito giusto, non ci fermiamo qui perché abbiamo ancora tanto da fare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Conte tiene fuori Lucca, c'è Neres falso nove. Juan Jesus al posto di Beukema. Le formazioni ufficiali. Chivu sceglie l'undici titolare con Bonny accanto a Lautaro. Per il Napoli esperimento per non dare punti di riferimento ai tre in difesa dell'Inter
MATCH REPORT - $NapoliInter 3-1, pagelle e tabellino: Anguissa e McTominay da urlo, Juan Jesus insuperabile, Calhanoglu dominante, disastro Acerbi, Bonny non si vede
La grinta di Juan Jesus sui social: "Vittoria sudata e meritata, reazione da squadra!" - 1 contro l'Inter trovando un successo fondamentale sia per la classifica, salendo a quota 18 punti e riprendendosi la vetta della classifica, sia per ...
Napoli, Juan Jesus a cena a Monterusciello dopo la vittoria contro l'Inter - Ieri sera il difensore brasiliano azzurro Juan Jesus, dopo l'ottima prova contro l'Inter, è stato a cena al ristorante Punto Nave che si trova a Monterusciello per ...
JUAN JESUS - Napoli-Inter, colonna portante della difesa, le pagelle dei quotidiani sportivi - Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Juan Jesus, difensore del Napoli, nel match vinto in casa contro l'Inter.