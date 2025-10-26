Jonas Vingegaard sul futuro | Obiettivo classiche oltre ai Giri Non penso alle gare che farà Pogacar

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonas Vingegaard si prepara per una nuova stagione da protagonista. Il capitano della Visma Lease a Bike ha concluso un 2025 senza particolari squilli di tromba e farà di tutto per rifarsi nella prossima annata. Ovviamente essere coevo con Tadej Pogacar non dà una mano al danese che, tuttavia, vuole intraprendere una nuova parte di carriera ben precisa. “Mi piacerebbe davvero ottenere buoni risultati nelle Classiche, ma non ho ancora capito come muovermi in quel tipo di gare – le sue parole a WielerRevue -, si tratta di corse diverse rispetto alle corse a tappe, che sono il mio terreno preferito. 🔗 Leggi su Oasport.it

jonas vingegaard sul futuro obiettivo classiche oltre ai giri non penso alle gare che far224 pogacar

© Oasport.it - Jonas Vingegaard sul futuro: “Obiettivo classiche oltre ai Giri. Non penso alle gare che farà Pogacar”

News recenti che potrebbero piacerti

jonas vingegaard futuro obiettivoJonas Vingegaard sul futuro: “Obiettivo classiche oltre ai Giri. Non penso alle gare che farà Pogacar” - Il capitano della Visma | Lease a Bike ha concluso un 2025 senza particolari squilli ... Secondo oasport.it

jonas vingegaard futuro obiettivoVINGEGAARD APRE AL GIRO NEL 2026: «POTREBBE ESSERE L’ANNO GIUSTO PER PROVARCI» - Scatta oggi al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile l’edizione 2025 dei Campionati del Mondo di ciclismo su pista con le qualifiche delle prove a squadre. Da tuttobiciweb.it

jonas vingegaard futuro obiettivoVingegaard: 'Vincere i tre grandi giri è un sogno, potremmo dire che proveremo nel 2026' - Il danese ha spiegato che, nonostante il flop degli Europei, nel 2026 potrebbe puntare ai Mondiali di ciclismo a Montreal. it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Jonas Vingegaard Futuro Obiettivo