Jonas Vingegaard sul futuro | Obiettivo classiche oltre ai Giri Non penso alle gare che farà Pogacar

Jonas Vingegaard si prepara per una nuova stagione da protagonista. Il capitano della Visma Lease a Bike ha concluso un 2025 senza particolari squilli di tromba e farà di tutto per rifarsi nella prossima annata. Ovviamente essere coevo con Tadej Pogacar non dà una mano al danese che, tuttavia, vuole intraprendere una nuova parte di carriera ben precisa. “Mi piacerebbe davvero ottenere buoni risultati nelle Classiche, ma non ho ancora capito come muovermi in quel tipo di gare – le sue parole a WielerRevue -, si tratta di corse diverse rispetto alle corse a tappe, che sono il mio terreno preferito. 🔗 Leggi su Oasport.it

