Johnny Depp ha scelto di condividere uno dei momenti più difficili della sua vita, rivelando come Tim Burton, durante le riprese di Sweeney Todd, abbia dimostrato un’amicizia che va ben oltre i confini professionali. Le dichiarazioni dell’attore emergono dalla nuova docuserie in quattro parti Tim Burton: Life in the Line, diretta dalla filmmaker Tara Wood,. Nel terzo episodio della serie, Depp ripercorre gli eventi drammatici che si verificarono durante le riprese di Sweeney Todd nel 2007. All’epoca sua figlia Lily-Rose, nata dalla relazione con Vanessa Paradis, aveva soltanto sette anni quando sviluppò una grave forma di insufficienza renale che mise in pericolo la sua vita. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Johnny Depp: “Mia figlia stava molto male, Tim Burton fermò le riprese del film e venne in ospedale”

