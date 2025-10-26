John Elkann insegnante per giovani fragili | la messa alla prova nell’inchiesta sull’eredità Agnelli 30 ore settimanali in sinergia con i centri salesiani

John Elkann svolgerà per dieci mesi attività di docente e tutor presso l'Ufficio pastorale giovanile "Maria Ausiliatrice" di Torino nell'ambito della messa alla prova per chiudere il procedimento penale a suo carico relativo alla presunta frode fiscale sull'eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'eredità Agnelli e la frode fiscale: John Elkann sarà «docente e tutor» dei giovani fragili (per 10 mesi, 30 ore al mese).

La rotta di John Elkann: Exor come conglomerato globale, molta America, meno Italia ma con la grande scommessa del venture capital di Vento.

Frode fiscale, John Elkann insegnerà ai giovani vulnerabili - Farà l'insegnante a giovani 'fragili' John Elkann nei 10 mesi di lavori socialmente utili per chiudere il procedimento a suo carico sulla frode fiscale relativa all'eredità Agnelli.

John Elkann insegnerà ai giovani 'fragili': 10 mesi di lavori socialmente utili per chiudere il caso sulla frode fiscale - Dopo l'approvazione del progetto da parte della Procura di Torino, il piano dovrà ora essere esaminato dal giudice per le indagini preliminari, con udienza fissata per lunedì prossimo.

John Elkann cede i quotidiani e chiude l'inchiesta sull'eredità di nonna Marella? Sarà docente per i 'giovani fragili'