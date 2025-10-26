John Elkann insegnante per giovani fragili | la messa alla prova nell’inchiesta sull’eredità Agnelli 30 ore settimanali in sinergia con i centri salesiani

John Elkann svolgerà per dieci mesi attività di docente e tutor presso l'Ufficio pastorale giovanile "Maria Ausiliatrice" di Torino nell'ambito della messa alla prova per chiudere il procedimento penale a suo carico relativo alla presunta frode fiscale sull'eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

