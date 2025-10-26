Jannik Sinner vince a Vienna | Non ho mollato sono rimasto incollato Il servizio era la chiave

Jannik Sinner ha fatto festa sul cemento della capitale austriaca: dopo aver vinto il ricchissimo Six Kings Slam da sei milioni di dollari (battendo Carlos Alcaraz nella finale di Riad), il fuoriclasse altoatesino si è imposto nel torneo ATP 500 di Vienna, regolando il tedesco Alexander Zverev dopo una splendida rimonta. Successo davvero pregevole da parte del numero 2 del mondo, tornato ad alzare al cielo il trofeo in questa località dopo due anni e capace di incamerare 500 punti importanti per il ranking. Il 24enne ha subito un break nelle battute iniziali del primo set, ma poi ha saputo reagire, ha tenuto a bada un fastidio alla coscia sinistra, ha messo alle corde il rivale e si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

