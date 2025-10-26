Jannik Sinner vince a Vienna e fa pace con Bruno Vespa che lo stuzzica ancora firmandogli una bandiera italiana
La notizia in testa ed è una bella notizia: Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP di Vienna battendo in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3-6; 6-3; 7-5. Insomma, un nuovo successo per il campione azzurro che negli scorsi giorni aveva fatto disperare (e infuriare) tutti con la notizia della sua defezione alla prossima Coppa Davis. E quando un atleta come lui dice no alla nazionale, le polemiche fioccano. E in genere, c’è sempre Bruno Vespa di mezzo. Il conduttore ha criticato duramente il tennista rimarcando ancora una volta quanto sia in realtà poco italiano: “ Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco, vive a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale “, ha scritto su X. 🔗 Leggi su Cultweb.it
