Jannik Sinner torna a sorridere a Vienna! In finale rimonta Zverev e vince in tre set Vittoria che mi fa sentire benissimo

Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'Erste Bank Open, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro disputato sui campi in duro indoor di Vienna. Nell'ultimo atto della manifestazione, l'azzurro, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio.

