Jannik Sinner si aggiudica l’Atp di Vienna | rimonta Zverev in finale e vince in tre set
È Jannik Sinner il vincitore dell’Atp di Vienna. Il tennista italiano ha avuto la meglio su Alexander Zverev, al termine di un match teso e combattuto. Ottima la partenza del tedesco, che si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-3 e diventando il primo di questo torneo a strappare un set a Sinner. Poco più tardi, l’altoatesino si è ripreso alla grande, dominando il secondo set e imponendosi per 6-3, ma toccandosi spesso una coscia, forse per un crampo. Il terzo e ultimo set, quello decisivo, si è concluso con il punteggio di 7-5 a favore dell’azzurro. I precedenti tra Sinner e Zverev. 🔗 Leggi su Open.online
