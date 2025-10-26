Jannik Sinner in finale a Vienna | sfida con Zverev per il titolo dell’Atp 500 orario e diretta streaming

L'azzurro cerca il trionfo contro il numero 3 del mondo. Jannik Sinner è pronto per la finale dell'Atp 500 di Vienna, dove domenica 26 ottobre, non prima delle ore 14, affronterà Alexander Zverev in una sfida ad altissimo livello. Il campione altoatesino, numero 2 del ranking Atp e testa di serie numero 1, incrocerà la racchetta con il tedesco, attualmente numero 3 al mondo. Il percorso di Sinner fino alla finale. Reduce dal successo al Six Kings Slam, con un premio di 6 milioni di dollari, Sinner sta dimostrando ancora una volta la sua solidità mentale e tecnica, lasciandosi alle spalle le polemiche per la rinuncia alla Coppa Davis di Bologna.

