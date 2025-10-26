Jannik Sinner contro Zverev dove vedere la finale dell’Atp di Vienna e se e quando può per superare Alcaraz

È un’occasione da non sprecare quella di oggi per Jannik Sinner, in campo a Vienna per la sua trentunesima finale in carriera. Il tennista azzurro affronterà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp. Sinner può puntare al ventiduesimo titolo in carriera, dopo un torneo macinato senza sbavature. Ma quel che più conta è il divario con il numero 1 Carlos Alcaraz, che Sinner potrà ridurre in caso di vittoria del torneo. Dove vedere Sinner oggi. L’orario di inizio della sfida tra Sinner e Zverev è previsto non prima delle 14 di oggi domenica 26 ottobre. La partita non potrà essere vista in chiaro in Tv, perché Sky ne detiene i diritti in esclusiva. 🔗 Leggi su Open.online

