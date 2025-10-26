Jannik Sinner atteso a Parigi | chi affronterà e il cammino dal primo turno alla finale

Non c’è tempo per riposare, il finale di stagione impone ritmi serratissimi. Jannik Sinner, reduce dalla vittoriosa battaglia contro Alexander Zverev nell’odierno ultimo atto a Vienna, è infatti atteso dal torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione e occasione concreta per provare un nuovo assalto al numero uno del ranking sorpassando così Carlos Alcaraz. Il cammino del giocatore italiano, che al primo turno potrà usufruire di un bye, si aprirà nei sedicesimi contro il vincente della sfida tra l’americano Alex Michelsen, contro cui l’azzurro conduce 2-0 nei confronti diretti, e il belga Zizou Bergs, fin qui mai affrontato. 🔗 Leggi su Oasport.it

