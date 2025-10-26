James Franco | A 19 anni mi prendevo troppo sul serio Quando sei giovane pensi che ogni decisione sia definitiva In realtà il tempo serve proprio a imparare a sbagliare

Vanityfair.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore e regista americano, protagonista di Squali, riflette sulla paura di crescere, sulla generazione Z e sulla necessità di ritrovare equilibrio in un mondo che corre troppo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

james franco a 19 anni mi prendevo troppo sul serio quando sei giovane pensi che ogni decisione sia definitiva in realt224 il tempo serve proprio a imparare a sbagliare

© Vanityfair.it - James Franco: «A 19 anni mi prendevo troppo sul serio. Quando sei giovane pensi che ogni decisione sia definitiva. In realtà il tempo serve proprio a imparare a sbagliare»

News recenti che potrebbero piacerti

james franco 19 anniJames Franco: «A 19 anni mi prendevo troppo sul serio. Quando sei giovane pensi che ogni decisione sia definitiva. In realtà il tempo serve proprio a imparare a sbagliare» - L’attore e regista americano, protagonista di Squali, riflette sulla paura di crescere, sulla generazione Z e sulla necessità di ritrovare equilibrio in un mondo che corre troppo ... Da vanityfair.it

james franco 19 anniSquali, la tecnologia in cerca di un’anima con James Franco santone delle startup - Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame sono i giovani protagonisti con un inconsueto ruolo carismatico ... Scrive comingsoon.it

james franco 19 anniJames Franco: “A 20 anni ho subito pressioni enormi. L’IA? Può essere una scorciatoia pericolosa” - Presentato a 'Alice nella città', manifestazione indipendente e parallela alla Festa del cinema di Roma, il film 'Squali', in uscita oggi 16 ottobre, nel quale il regista esordiente Daniele Barbiero p ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: James Franco 19 Anni