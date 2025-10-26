James Franco | A 19 anni mi prendevo troppo sul serio Quando sei giovane pensi che ogni decisione sia definitiva In realtà il tempo serve proprio a imparare a sbagliare

L’attore e regista americano, protagonista di Squali, riflette sulla paura di crescere, sulla generazione Z e sulla necessità di ritrovare equilibrio in un mondo che corre troppo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - James Franco: «A 19 anni mi prendevo troppo sul serio. Quando sei giovane pensi che ogni decisione sia definitiva. In realtà il tempo serve proprio a imparare a sbagliare»

