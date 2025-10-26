J-POP Manga presenta The Fragrant Flower Blooms with Dignity

"Io non ho mai pensato che tu facessi paura, Rintaro. Neanche una volta" La maggior parte delle storie d'amore tra liceali inizia tra i banchi di scuola. Cosa accadrebbe se, invece, la freccia di Cupido colpisse gli studenti di due scuole concorrenti? Un incontro fortuito in pasticceria avvicina la studentessa modello di una prestigiosa accademia privata femminile al teppista di un liceo pubblico maschile dalla pessima reputazione. Dopo l'annuncio di questa estate, J-POP Manga presenta la serie romance del momento! Esce in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il 28 ottobre il primo volume di The Fragrant Flower Blooms with Dignity di Saka Mikami, sia in edizione regular che variant con una cover esclusiva realizzata appositamente per l'Italia e uno standee in acrilico in allegato.

