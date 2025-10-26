Italiani e rispetto della natura | tra consapevolezza e sfide quotidiane
Il rapporto degli italiani con la natura è da sempre complesso e sfaccettato, segnato da una forte sensibilità culturale ma anche da comportamenti quotidiani che spesso non riflettono appieno questa consapevolezza. Secondo diversi studi recenti, una larga fetta della popolazione riconosce l’importanza della tutela ambientale, ma le azioni concrete non sempre seguono le buone intenzioni. Da Nord a Sud, le differenze territoriali si fanno sentire. Nelle grandi città, la spinta verso la mobilità sostenibile e la raccolta differenziata è più evidente: molti cittadini scelgono la bicicletta o i mezzi pubblici per ridurre le emissioni di CO?, e l’attenzione alla riduzione dei rifiuti è cresciuta negli ultimi anni grazie a campagne di sensibilizzazione mirate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
