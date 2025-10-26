Italia incidente terribile | auto con cinque giovani cade da un ponte Tragedia
Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Tempio Pausania, in Gallura. Un giovane di 25 anni ha perso la vita nella notte lungo la strada Baldu-L’Agnata, una zona di campagna alla periferia della città. La vittima è Omar Masia, originario di Calangianus, figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale. Proprio il padre, tra i primi a giungere sul luogo dell’incidente, ha partecipato ai soccorsi senza sapere inizialmente che tra i feriti ci fosse suo figlio. L’auto è precipitata da un ponte. Il ragazzo si trovava a bordo di una Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti verso una festa in una casa privata nei dintorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
