Italia e Arabia Saudita un’alleanza che cresce | gli ultimi sviluppi di un’intesa sempre più di lungo periodo tra export e investimenti

Tra Italia e Arabia Saudita si sta delineando un orizzonte condiviso di cooperazione. Con nuove puntate da scrivere a breve. Il dialogo bilaterale tra Roma e Riyad porterà a ridisegnare parte della geopolitica mediorientale? Italia e Arabia Saudita spingono sull’acceleratore della partnership. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia e Arabia Saudita, un’alleanza che cresce: gli ultimi sviluppi di un’intesa sempre più di lungo periodo, tra export e investimenti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cooperazione tra l’Arabia Saudita e l’Italia per promuovere l’innovazione nelle tecnologie digitali e nell’intelligenza artificiale nei settori dell’ambiente, delle risorse idriche e dell’agricoltura. @MEWA_KSA @SocialMasaf - X Vai su X

Giovedi 23 ottobre ho avuto l’onore di partecipare al Business Forum Italia-Arabia Saudita a Roma e di incontrare il Ministro del Commercio saudita Majid bin Abdullah AlKassabi. Un momento importante per rafforzare il partenariato strategico tra Italia e Arabi - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Arabia Saudita, Urso incontra il ministro del commercio Al-Kassabi - Rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Arabia Saudita, agevolare gli investimenti diretti esteri reciproci e potenziare le sinergie industriali e tecnologiche tra i due Paesi ... Segnala msn.com

Export italiano in Arabia Saudita in forte crescita - Nel 2024, l’export italiano in Arabia Saudita ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 28% rispetto ... Da stream24.ilsole24ore.com

Italia e Arabia Saudita: nuovo MoU con Leonardo per aerospazio e difesa - In occasione di incontri bilaterali tra Italia e il Regno dell'Arabia Saudita il ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita (Misa), l'Autorità generale per l'industria militare (Gami) e Leonardo ... Secondo quotidiano.net