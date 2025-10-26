IT | Welcome to Derry il cast della serie prequel consiglia i film per Halloween

Direttamente dal junket della serie televisiva di Andy e Barbara Muschietti, i protagonisti esprimono le loro preferenze cinematografiche per la festa di fine ottobre. La storia prequel dei due film di IT è pronta a sbarcare su Sky e NOW Tv domani con l'episodio pilota diretto da Andy Muschietti e scritto da Jason Fuchs. Tratta dal romanzo IT di Stephen King, la serie racconterà gli eventi accaduti prima della storia portata sullo schermo da Muschietti in IT (2017) e IT - Capitolo Due (2019). I consigli del cast di IT: Welcome to Derry per Halloween In occasione dell'intervista realizzata dal nostro Andrea Bedeschi, il cast della serie ha rivelato le proprie preferenze cinematografiche per l'imminente serata di Halloween. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

