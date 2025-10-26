Istituto comprensivo 7 Silvestroni presentato il bilancio triennale | Educhiamo al dialogo di pace

Forlitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fabbrica delle Candele ha ospitato l’incontro pubblico promosso dall’istituto comprensivo 7 Carmen Silvestroni (formato dalle scuole dell’infanzia Lucertola Blu e la Rondine, dalle primarie Matteotti, Rodari e Peroni e dalla media Zangheri) per presentare a famiglie, istituzioni e associazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Istituto Comprensivo 7 Silvestroni