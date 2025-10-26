Israele | il ritorno a casa di Evyatar David l' ostaggio rilasciato da Hamas

(LaPresse) Evyatar David, rilasciato da Hamas, è tornato nella sua città natale di Kfar Saba, in Israele, dove è stato accolto da una folla di sostenitori. David era stato preso in ostaggio durante il festival musicale Nova, insieme al suo amico d’infanzia, Guy Gilboa-Dalal. Nel mese di agosto, Hamas aveva diffuso un video in cui David, visibilmente emaciato e pallido, affermava di stare scavando la propria fossa. Il video aveva suscitato grande preoccupazione e commozione, aumentando la solidarietà nei confronti di David e dei suoi compagni ostaggi. Il ritorno di David segna una vittoria per la sua famiglia e la comunità di Kfar Saba, mentre continuano a emergere storie di sopravvivenza e resistenza dai territori sotto il controllo di Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

