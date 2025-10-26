Israele 16enne americano-palestinese detenuto da 8 mesi Il padre | Un bambino in un centro di tortura
Mohammed Zaher è un adolescente americano-palestinese detenuto in una prigione di Israele da otto mesi, dopo essere stato arrestato all’età di soli 15 anni. Ora suo padre, Zaher Ibrahim, è disperato perché il figlio sta male: “E’ un bambino in un centro di tortura “, denuncia l’uomo spiegando che dopo 3-4 mesi di carcere il figlio aveva perso un terzo del suo peso corporeo e soffriva di scabbia. Il 16enne palestinese, che vive a Palm Bay, in Florida, era in visita alla sua famiglia in Cisgiordania con i suoi genitori nel mese di febbraio, secondo il Council on American-Islamic Relations. È stato arrestato il 15 febbraio nella casa di famiglia nel loro villaggio vicino a Ramallah con l’accusa di aver lanciato pietre contro i coloni israeliani in Cisgiordania, secondo il gruppo e diversi membri del Congresso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 16 ottobre, un tribunale israeliano ha deciso di estendere la detenzione del dottor Hossam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, arrestato nel dicembre 2024 e tuttora detenuto in Israele senza alcuna accusa formale. Ciò avviene nonostante la fi - facebook.com Vai su Facebook
Israele ha violato il cessate il fuoco a Gaza, bloccando gli aiuti umanitari/cibo. L’accordo firmato da Israele prevede che Hamas potrebbe NON essere in grado di localizzare e restituire i resti degli ostaggi deceduti entro 72 ore. Qualsiasi scusa per ricominciare - X Vai su X
Israele, 16enne americano-palestinese detenuto da 8 mesi. Il padre: "Un bambino in un centro di tortura" - palestinese detenuto in una prigione israeliana da otto mesi, dopo essere stato ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Palestinese arrestato in Usa, ha partecipato a attacco 7 ottobre. Gaza, Hamas trova il corpo di un ostaggio - Palestinesi raccolgono acqua da un camion tra la distruzione causata dall’offensiva aerea e terrestre israeliana a Gaza City, giovedì 16 ottobre 2025. Secondo ilsole24ore.com
La trattativa sui nomi e il via libera di Trump. Chi sono i palestinesi liberati da Israele - Nella lista dei liberati ci sono persone condannate a vari ergastoli come il poliziotto Raed Sheikh e i fratelli Shamasneh. Secondo ilfoglio.it