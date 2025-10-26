Israele 16enne americano-palestinese detenuto da 8 mesi Il padre | Un bambino in un centro di tortura

Mohammed Zaher è un adolescente americano-palestinese detenuto in una prigione di Israele da otto mesi, dopo essere stato arrestato all’età di soli 15 anni. Ora suo padre, Zaher Ibrahim, è disperato perché il figlio sta male: “E’ un bambino in un centro di tortura “, denuncia l’uomo spiegando che dopo 3-4 mesi di carcere il figlio aveva perso un terzo del suo peso corporeo e soffriva di scabbia. Il 16enne palestinese, che vive a Palm Bay, in Florida, era in visita alla sua famiglia in Cisgiordania con i suoi genitori nel mese di febbraio, secondo il Council on American-Islamic Relations. È stato arrestato il 15 febbraio nella casa di famiglia nel loro villaggio vicino a Ramallah con l’accusa di aver lanciato pietre contro i coloni israeliani in Cisgiordania, secondo il gruppo e diversi membri del Congresso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

