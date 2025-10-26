Isaac Del Toro campione messicano | Conoscevo quasi tutti gli spettatori in strada

È stato autore di una stagione clamorosa che gli ha permesso di consacrarsi ai massimi livelli nel panorama del grande ciclismo internazionale. Isaac Del Toro, secondo nel Giro d’Italia 2025 e dominatore della scena nelle classiche italiane di fine anno, ha chiuso l’annata con la doppietta nei campionati messicani. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG, dopo aver concluso la cronometro individuale con oltre un minuto di vantaggio sul secondo classificato, ha vinto in maniera autorevole anche la prova in linea staccando i rivali sulla salita finale e ha avuto addirittura il tempo di battere il cinque ad alcuni spettatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

