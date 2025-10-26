Irlanda Connolly eletta presidente

2.04 Catherine Connolly è la nuova presidente dell'Irlanda.La 68enne candidata indipendente, sostenuta da tutti i maggiori partiti di sinistra, dal Sinn Fein ai Verdi, è stata eletta con oltre il 63% dei voti, a fronte del 29% ottenuto dalla rivale centrista del Fianna Fail, Heather Humphreys. Nel suo primo discorso al Castello di Dublino, Connolly ha promesso di rappresentare tutti gli irlandesi e di "intervenire quando necessario", anche "alzando la voce", in difesa della neutralità del Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

