irlanda catherine connolly eletta nuovo presidente

La deputata indipendente di sinistra Catherine Connolly è stata eletta decimo presidente dell'Irlanda con una vittoria schiacciante, ottenendo il 63 per cento dei voti. La candidata del Fine Gael, Heather Humphreys, ha ottenuto meno della metà dei voti di Connolly, fermandosi al 29% delle preferenze. Il candidato centrista del Fianna Failm Jim Gavin ha ottenuto il 7% dei voti, il peggior risultato di sempre del partito. L'affluenza alle urne è stata superiore alle aspettative, attestandosi al 46%, superando quella delle elezioni presidenziali del 2018. I voti nulli hanno raggiunto quasi il 13% contro l'1% del 2018. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

