Irene Edoardi muore a 30 anni per crisi respiratoria dopo 20 giorni d'influenza disposta autopsia

Sarebbe stato un arresto cardiaco a seguito di una crisi respiratoria a causare la morte della 30enne Irene Edoardi. La Procura ha sequestrato la salma per l'autopsia, per chiarire se si sarebbe potuto intervenire diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

FROSINONE - TRAGEDIA ALL’ALBA: MUORE A SOLI 30 ANNI IRENE EDOARDI, GIOVANE MAMMA DI UN BIMBO DI APPENA 2 ANNI Aveva appena trent’anni Irene Edoardi, morta stamattina all’alba, sembrerebbe, a causa di una crisi cardiaca. Nulla hanno Vai su Facebook

Irene Edoardi morta a 30 anni: da 3 settimane aveva i sintomi dell'influenza, poi la crisi respiratoria - X Vai su X

Irene Edoardi muore per una crisi respiratoria dopo un’influenza di 20 giorni, disposta l’autopsia - La Procura ha sequestrato la salma di Irene Edoardi, una trentenne morta nella sua abitazione in zona Corso Lazio a Frosinone nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre. Si legge su fanpage.it

Irene Edoardi morta a 30 anni per una crisi respiratoria, l'amica: «Dovevamo vederci martedì, sembrava stesse bene» - L’avevo sentita solo pochi giorni fa, non mi era sembrato stesse male. Da ilmessaggero.it

L'influenza che non passa, le medicine e il peggioramento improvviso: muore giovane mamma - La donna ha avuto una crisi respiratoria e i parenti hanno chiamato il 118, ma era tardi. Come scrive today.it