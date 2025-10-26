Io funeral planner | l’ultima cerimonia della vita

Fermo, 26 ottobre 2025 – Esistono i wedding planner, che organizzare un matrimonio, celebrato in chiesa o con rito civile in una stanza del municipio o in un luogo scelto dagli sposi perché significativo, simbolico o ricco di suggestione, curandone ogni minimo dettaglio seguendo le indicazioni e i desiderata della coppia. Perché non fare lo stesso nel dire addio a una persona cara, nell’ultima cerimonia della vita? Il tema è delicato, richiede tatto, va a urtare suscettibilità e sensibilità radicate nel tempo ma non è così inusuale vedere commiati civili in cui sono affidati al celebrante pensieri, ricordi e testimonianze di amici e parenti riuniti intorno a una bara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

