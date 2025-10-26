Io a Sanremo? Per rispetto verso Amadeus non lo potrei fare Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa | parla Fiorello

Al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, va in scena Fiorello. Siamo al Superstudio Più a Milano e lo showman ha chiacchierato con il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali. Alla fine della conversazione è arrivato anche Fabrizio Biggio, compagno di viaggio di Fiorello ne La Pennicanza, lo show di Radio2. E non è mancata la domanda che, quando si tratta dello showman più amato dagli italiani, non manca mai, cioè se tornerebbe mai a fare la prima serata: “Pensa fare oggi il varietà di 3 ore. A che ora lo inizio? Alle 23? Finirebbe alle 6 del mattino! Non si può. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io a Sanremo? Per rispetto verso Amadeus, non lo potrei fare. Conti è una persona straordinaria, e lui stesso lo sa”: parla Fiorello

Altre letture consigliate

Fiorello: «Un altro Sanremo? Non lo farei per rispetto verso Amadeus. Dopo cinque edizioni basta così» - X Vai su X

Vale LP e Lil Jolie a Sanremo 2025: «La nostra canzone di rispetto e amore» - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello: «Un altro Sanremo? Non lo farei per rispetto verso Amadeus. Sinner? Contro di lui polemiche brutte e sbagliate» - Non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto». Si legge su msn.com

Fiorello: «Un altro Sanremo? Non lo farei per rispetto verso Amadeus. Dopo cinque edizioni basta così» - A dirlo è Fiorello, ospite oggi al Festival dello Spettacolo, il primo ... Scrive msn.com

Fiorello: "Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così, non sarebbe giusto" - Le parole dello showman al Festival dello Spettacolo: "Non lo farei per rispetto ad Amadeus, io con un’altra persona non ci posso andare" ... Da msn.com